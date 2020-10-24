Adidas думає про продаж Reebok — ЗМІ

Виробник спортивного одягу Adidas думає про продаж бренду Reebok.

Про це повідомляє з посиланням на джерела агентство Bloomberg.

Уточнюється, що остаточне рішення виробник спортивного одягу прийме в найближчі місяці.

За даними ЗМІ, генеральний директор Adidas Каспер Рорстед думав про продаж Reebok ще до пандемії коронавірусу.

Тоді він мав намір виручити від угоди 2 млрд євро. Однак тепер сума може скоротитися в зв'язку зі зниженням виручки компанії, повідомляє агентство.