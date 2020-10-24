Adidas думає про продаж Reebok — ЗМІ
Субота, 24 жовтня 2020, 13:06
Виробник спортивного одягу Adidas думає про продаж бренду Reebok.
Про це повідомляє з посиланням на джерела агентство Bloomberg.
Уточнюється, що остаточне рішення виробник спортивного одягу прийме в найближчі місяці.
За даними ЗМІ, генеральний директор Adidas Каспер Рорстед думав про продаж Reebok ще до пандемії коронавірусу.
Тоді він мав намір виручити від угоди 2 млрд євро. Однак тепер сума може скоротитися в зв'язку зі зниженням виручки компанії, повідомляє агентство.
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