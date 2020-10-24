АРМА за три роки ведення реєстру арештованих активів внесла в нього понад 4,5 тисячі записів

За три роки ведення реєстру арештованих активів Агентство з розшуку та менеджменту активів внесло в нього понад 4,5 тисячі записів.

Про це повідомляється на сторінці Агентства у Фейсбуку.

"У жовтні 2017 року АРМА отримало в управління перші арештовані активи. А вже сьогодні Реєстр арештованих активів містить понад 4,5 тис. записів", - зазначили в АРМА.