АРМА за три роки ведення реєстру арештованих активів внесла в нього понад 4,5 тисячі записів
Субота, 24 жовтня 2020, 12:12
За три роки ведення реєстру арештованих активів Агентство з розшуку та менеджменту активів внесло в нього понад 4,5 тисячі записів.
Про це повідомляється на сторінці Агентства у Фейсбуку.
"У жовтні 2017 року АРМА отримало в управління перші арештовані активи. А вже сьогодні Реєстр арештованих активів містить понад 4,5 тис. записів", - зазначили в АРМА.
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