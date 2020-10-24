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АРМА за три роки ведення реєстру арештованих активів внесла в нього понад 4,5 тисячі записів

Субота, 24 жовтня 2020, 12:12
 

За три роки ведення реєстру арештованих активів  Агентство з розшуку та менеджменту активів внесло в нього понад 4,5 тисячі записів.

Про це повідомляється на сторінці Агентства у Фейсбуку.

"У жовтні 2017 року АРМА отримало в управління перші арештовані активи. А вже сьогодні Реєстр арештованих активів містить понад 4,5 тис. записів", - зазначили в АРМА.

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Економічна правда
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