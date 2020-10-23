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АМКУ застеріг 7 виробників антисептиків від введення споживачів в оману

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 20:35
 

Антимонопольний комітет зауважив, що деякі виробники антисептиків вдаються до недоброчесної конкуренції та вказують неточні дані про свою продукцію.

Про це повідомляє прес-служба відомства. 

Так, деякі виробники використовують необґрунтовану інформацію в описі властивостей власної продукції. Комітет наводить деякі приклади таких порушень:

  • маркування "coronaseptic";
  • попередження вторинного інфікування;
  • тривала антимікробна дія;
  • дія на штами бактерій, стійких до антибіотиків;
  • знищення до 99%, до 100% бактерій та/або вірусів;
  • 100% антимікробна активність;
  • дезінфекційний засіб без дотримання Порядку державної реєстрації дезінфекційних засобів;
  • маркування органічної, біоорганічної продукції без дотримання вимог закону.

АМКУ рекомендував виробникам припинити використання інформації, що може вводити споживачів в оману. Про результати розгляду рекомендацій виробники мають повідомити впродовж 10 днів з дня їхнього отримання. 

Економічна правда

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