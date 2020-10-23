АМКУ застеріг 7 виробників антисептиків від введення споживачів в оману
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 20:35
Антимонопольний комітет зауважив, що деякі виробники антисептиків вдаються до недоброчесної конкуренції та вказують неточні дані про свою продукцію.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Так, деякі виробники використовують необґрунтовану інформацію в описі властивостей власної продукції. Комітет наводить деякі приклади таких порушень:
- маркування "coronaseptic";
- попередження вторинного інфікування;
- тривала антимікробна дія;
- дія на штами бактерій, стійких до антибіотиків;
- знищення до 99%, до 100% бактерій та/або вірусів;
- 100% антимікробна активність;
- дезінфекційний засіб без дотримання Порядку державної реєстрації дезінфекційних засобів;
- маркування органічної, біоорганічної продукції без дотримання вимог закону.
АМКУ рекомендував виробникам припинити використання інформації, що може вводити споживачів в оману. Про результати розгляду рекомендацій виробники мають повідомити впродовж 10 днів з дня їхнього отримання.
Економічна правда
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