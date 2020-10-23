Укрзалізниця повернула повний робочий тиждень ще для частини співробітників
Понад 16 тисяч співробітників Укрзалізниці з 1 листопада повертаються до п'ятиденного робочого тижня.
Про це повідомляє прес-служба товариства.
Йдеться про cпівробітників виробничих підрозділів, оплата яких тарифікується, машиністів-інструкторів бригад спеціального самохідного рухомого складу, інструкторів кранових бригад та інших.
Як зазначає УЗ, у повному режимі раніше вже почали працювати працівники, задіяні у виконанні комплексів робіт з поточного утримання і ремонту колії, штучних споруд.
П'ять днів на тиждень також працюють батьки-одинаки з неповнолітніми дітьми та працівники, яким до виходу на пенсію за віком залишилось три і менше роки.
Нагадуємо, що раніше в Укрзалізниці заявляли про можливе повернення до п’ятиденного робочого тижня до кінця 2020 року.
Економічна правда
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