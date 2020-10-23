Система транспортування газу готова до опалювального сезону – Оператор ГТС

Усі планові обстеження та ремонти газотранспортної системи виконані, що забезпечить стабільність опалювального сезону 2020/2021.

Про це повідомляє прес-служба Оператора ГТС України.

"Для забезпечення безперебійного транспортування природного газу компанія здійснила капітальний ремонт більше ніж 28 км трубопроводів, поточний ремонт 39 станцій катодного електрохімзахисту, провела обстеження 345 надводних і 605 підводних переходів трубопроводів через водойми, відремонтувала 73 газорозподільні станції (ГРС), 388 систем автоматичного контролю і сигналізації на ГРС і 36 – на компресорних станціях", - йдеться у повідомленні.

На роботи було витрачено близько 330 мільйонів гривень.

Також оператор закупив хімреагенти, паливно-мастильні матеріал та здійснив обстеження котлів, кабельних ліній електропередач, теплотрас та зовнішнього протипожежного водогону.

Нагадуємо, що цьогоріч опалювальний сезон вперше відбудеться на умовах вільного ринку газу. Детальніше почитати про те, що змінилося для побутових споживачів, можна тут.

Економічна правда