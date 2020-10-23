У Мінекономіки пропонують звільнити від акцизу натуральні вина 

Акцизний податок є одним із законодавчих обмежень, що ускладнюють ведення бізнесу малим виробникам виноробної продукції, вважають у Мінекономіки.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону, опублікованому на сайті відомства.

"Використання марки акцизного податку на вітчизняні столові вина, вартість якої у 19 разів перевищує вартість самого податку, щонайменше викликає подив", - йдеться у записці.

Зазначається, що у країнах ЄС натуральні виноградні вина відносяться до групи харчових продуктів, а не алкогольних напоїв, а відповідно не мають маркування акцизного податку. Йдеться про вина, міцність яких менша за 15% об'ємних одиниць етилового спирту за умови, що спирт має повністю ферментне походження.

Окрім акцизів йдеться про зняття обмежень щодо використання у виробництві придбаної сировини, дозвіл розливу продукції міцністю до 8,5% у металеві банки та спрощення системи звітності для малих виробництв.

Також пропонується зняти обмеження щодо надання державної підтримки малим виробництвам виноробної продукції як суб’єктам малого і середнього підприємництва.

Економічна правда