Стало відомо, коли українсько-американська ракета Alpha полетить у космос

СЕО Firefly Aerospace Inc. Том Маркусик назвав дату запуску Alpha - ракета здійснить політ 22 грудня 2020 року.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на прес-службу компанії.

Запуск відбудеться з військово-повітряної бази Ванденберґ, що у Каліфорнії, США. Як зазначили у компанії, використання військової бази передбачало посилені вимоги до надійності носія.

Альтернативною датою запуску може стати 31 грудня 2020 року.

Firefly Aerospace - техаська аерокосмічна компанія, яку у 2017 році викупив український підприємець Максим Поляков. Вона займається розробкою ракет-носіїв з метою доставки вантажів у космос. Експериментальне виробництво малих ракетних вузлів та їхнє лабораторне тестування відбуваються у Дніпрі, де також знаходиться R&D центр компанії.

Раніше повідомлялося, що Alpha успішно пройшла всі передпольотні випробування.