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Стало відомо, коли українсько-американська ракета Alpha полетить у космос

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 18:20
 

СЕО Firefly Aerospace Inc. Том Маркусик назвав дату запуску Alpha - ракета здійснить політ 22 грудня 2020 року. 

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на прес-службу компанії. 

Запуск відбудеться з військово-повітряної бази Ванденберґ, що у Каліфорнії, США. Як зазначили у компанії, використання військової бази передбачало посилені вимоги до надійності носія. 

Альтернативною датою запуску може стати 31 грудня 2020 року.

Firefly Aerospace - техаська аерокосмічна компанія, яку у 2017 році викупив український підприємець Максим Поляков. Вона займається розробкою ракет-носіїв з метою доставки вантажів у космос. Експериментальне виробництво малих ракетних вузлів та їхнє лабораторне тестування відбуваються у Дніпрі, де також знаходиться R&D центр компанії.

Раніше повідомлялося, що Alpha успішно пройшла всі передпольотні випробування. 

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космос космічна галузь

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