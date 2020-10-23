Як в українців вкрали землі розміром зі Словаччину
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:15
В Україні за офіційної статистикою понад 10 млн га землі у державній власності, але за словами нового голови Держгеокадастру Романа Лещенка, за час незалежності 5 мільйонів га просто вкрали.
Про це йдеться у відео на каналі Української правди.
Як працює схема? Чи можливо її зупинити і що буде з державною землею далі?
Повна версія Інтерв'ю з головою Держгеокадастру: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру.
Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру.
Економічна правда
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