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Як в українців вкрали землі розміром зі Словаччину

П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:15
 

В Україні за офіційної статистикою понад 10 млн га землі у державній власності, але за словами нового голови Держгеокадастру Романа Лещенка, за час незалежності 5 мільйонів га просто вкрали.

Про це йдеться у відео на каналі Української правди.

Як працює схема? Чи можливо її зупинити і що буде з державною землею далі?

Повна версія Інтерв'ю з головою Держгеокадастру: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру.

Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру.

Економічна правда

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