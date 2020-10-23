Роботи можуть замінити близько 800 мільйонів робочих місць – Bloomberg

Близько чверті світової робочої сили може втратити свою роботу через досягнення в автоматизації.

Про це йдеться в оцінках Bloomberg Economics.

Економісти Bloomberg вказують, що найбільше від роботизації можуть постраждати країни Перської затоки, Чехія, Словаччина та Японія. Причиною є велика частка нескладної рутинної праці у загальній робочій силі цих країн. Таку зайнятість найлегше замінити автоматизованими процесами.

Раніше очікувалось, що роботи замінять переважно сегмент низькокваліфікованої праці. Наразі йдеться також і про процеси, що можна розкласти на нескладні механічні кроки. Така праця почасти властива людям із середнім рівнем доходів, що може призвести до більшої економічної нерівності у суспільстві.

Серед позитивних наслідків розвитку технологій дослідники називають зменшення негативного впливу на економіки цих країн через стрімке старіння населення.