Забудовник демонтує зайві поверхи у скандальній недобудові біля Софії Київської

У недобудові на вулиці Олеся Гончара, 17-23 розпочнеться масштабний демонтаж останніх поверхів до дозволеної граничної відмітки висотності.

Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зараз висота будівлі – 39 метрів. Забудовник зобов’язався демонтувати 12 метрів будівлі, передає The Village Україна.

"Дванадцятирічна історія з недобудовою на вулиці Гончара доходить до логічного завершення. Разом з активістами міська влада підписала меморандум з новими власниками будівлі про демонтаж останніх поверхів до дозволеної граничної відмітки висотності", – розповів Мондриївський.

За його словами, дозвіл на порушення благоустрою вже отримано.

"Будь-яке будівництво має відбуватись відповідно до норм і правил. Особливо це стосується центральної історичної зони та буферної зони Національного заповідника "Софії Київської", що знаходиться під постійним наглядом ЮНЕСКО", – наголосив Мондриївський.

Він додав, що такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій безупинній роботі активістів Марини Соловйової, Ірини Никифорової, директора Національного заповідника "Софії Київської" Нелі Куковальської.

Економічна правда