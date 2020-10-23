"Метінвест" Ахметова став власником 99% акцій колишнього коксохімічного заводу Абрамовича

Metinvest B.V. оголосила про досягнення домінуючого пакету акцій в ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" та про викуп решти акцій у міноритаріїв в рамках процедури squeeze-out.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пряма частка Metinvest B.V. зросла з 73,37% до 97,01%. При цьому сукупне володіння "Метінвестом" акцій в ДКХЗ (з афілійованою компанією Barlenco Ltd (Кіпр), яка володіє ще 2,09% акцій підприємства) досягло 99,1%.

Акції будуть викуповуватися за ціною 1,62 грн за одну просту акцію.

За даними Національного депозитарію, на кінець другого кварталу 2020 року компанії Мisandaiko Holdings Ltd. (Кіпр) належало 23,6384% статутного капіталу, Metinvest B.V. (Нідерланди) - 70,9153%.

Нагадуємо:

Metinvest B.V. в середині березня 2020 року оголосила про завершення угоди з придбання частки ПрАТ "ДКХЗ", вказавши, що володіє близько 73% акцій підприємства.

У квітні 2018 року Антимонопольний комітет відмовив групі "Метінвест" в придбанні "Дніпровського коксохімічного заводу" у структур Evraz Романа Абрамовича.

При цьому за даними російських ЗМІ, ПАТ "Євраз Дніпродзержинський коксохімічний завод" перейшов під управління "Метінвесту" ще з початку 2015 року.

Однак, в Комітеті зазначали, що продовжують вивчати вплив концентрації на ринок коксу і коксохімічної продукції.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно керують компанією.