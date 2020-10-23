На Донбасі можуть запустити тролейбусну лінію довжиною 48 кілометрів

Міністерство фінансів веде переговори з міжнародними фінансовими організаціями про фінансування проєкту організації тролейбусного сполучення між містами Краматорської агломерації.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Планується, що тролейбусна лінія довжиною 48 кілометрів зв'яже Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

"Між містами агломерації наразі відсутнє якісне транспортне сполучення, хоча відстань між цими містами досить невелика: 3,5 кілометра - від Слов'янська до Краматорська, 5,5 км - від Краматорська до Дружківки, 8 кілометрів - від Дружківки до Костянтинівки", - пояснили в міністерстві.

Очікується, що в проєкт також будуть інтегровані діючі міські тролейбусні мережі Краматорська і Слов'янська. У перспективі цю нову мережу пропонується продовжити до міста Святогірськ.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава вже обговорив можливе залучення кредитних коштів з представниками Європейського інвестиційного банку. У Мінфіні зазначають, що представники ЄІБ висловили свою зацікавленість проєктом.

Економічна правда