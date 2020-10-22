За 30 років в Україні вкрали 5 мільйонів га землі – Зеленський

За час незалежності із 7 мільйонів га сільськогосподарських земель у державній власності залишилося трохи більше 2 мільйонів, ще 5 мільйонів просто вкрали.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам, передає пресслужба голови держави.

Зеленський нагадав, що минулого тижня він підписав указ про передачу понад 2 млн га земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності.

"Ми встигли два мільйони гектарів моїм указом передати ОТГ. І тепер вони будуть відповідати за використання цієї землі, за наповнення місцевого бюджету", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що впродовж останніх 30 років політики виступали проти запровадження вільного обігу землі та "брехали народові про те, що так начебто захищають український родючий чорнозем від продажу іноземцям".

Але, за словами президента, насправді вони через "сірі" схеми розкрадали цю землю.

"Ми змінили голову Держгеокадастру, який одразу відкрив усі цифри – п'ять мільйонів гектарів вкрали. Залишилося трохи більше двох мільйонів гектарів земель. Всього було сім мільйонів гектарів. Де ще п'ять? Їх вкрали", – зазначив президент.

За його словами, частина людей, причетних до розкрадання сільгоспземель, і зараз перебуває у Верховній Раді. Також виступали проти впровадження ринку землі земельні лобісти.

Зеленський додав, що спротив реформі відчув під час призначення на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка.

"Навіть просто призначити його головою Держгеокадастру було складно – щодня погрози, якісь дзвінки", – заявив президент.

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Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда