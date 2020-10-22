Українсько-американська компанія запустить супутник у 2022 році

Українсько-американська компанія EOS Data Analytics уклала угоду з південноафриканською компанією Dragonfly Aerospace про постачання високопродуктивних мультиспектральних камер HR-250 для оснащення власного супутника.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі компанії.

Запуск на низьку орбіту Землі заплановано на початок 2022 року. Камери дадуть змогу отримувати широкодіапазонні зображення з відбитком із 7 спектральних смуг із роздільною здатністю близько одного метра.

"Мультиспектральні знімки незамінні для відстеження змін навколишнього середовища. Вони дозволяють проводити регулярні спостереження на окремих територіях та точно локалізувати зони руйнівного впливу людини на природу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що впровадження мультиспектральних знімків у роботу EOS Crop Monitoring надасть більше можливостей для ведення точного землеробства.

Зображення із власного супутника допоможуть аграріям отримати точні дані для аналізу важливих показників стану їхніх угідь.

Нагадуємо:

EOS Data Analytics є частиною інвестиційного портфеля Noosphere Ventures та міжнародним постачальником супутникової аналітики на основі штучного інтелекту.

Компанія знаходиться в Менло-Парк, штат Каліфорнія, та працює в усьому світі з урядовими, комерційними та науковими організаціями.

Сфера діяльності EOS Data Analytics охоплює технологічні рішення за спостереженням Землі, які використовуються в сільськогосподарській, гірничодобувній, нафтовій, військовій та інших галузях.

Dragonfly Aerospace — південноафриканська космічна компанія, орієнтована на створення високопродуктивних камер для компактних супутників, що дозволяють створювати зображення супутниковими сузір’ями.

Економічна правда