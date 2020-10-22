Пандемія і карантин: У НБУ назвали ключові ризики для макрофінансової стабільності

У НБУ заявили, що ключовим ризиком для макрофінансової стабільності, як і раніше, є триваліший термін і поглиблення пандемії коронавірусу та посилення карантинних заходів.

Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час прес-брифінгу.

За його словами, актуальними також залишаються інші ризики:

негативний вплив судових рішень на макрофінансову стабільність;

ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;

збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на глобальні зміни клімату та ризик посилення протекціонізму у світі.

У Нацбанку також підкреслили, що співпраця з МВФ є базовою передумовою для повноцінного фінансування дефіциту державного бюджету.

"Натомість значне відтермінування або призупинення виконання зобов'язань перед МВФ може не тільки сповільнити економічне відновлення, але й суттєво погіршити інфляційні та девальваційні очікування. Результативний діалог з міжнародними партнерами є запорукою для збереження макрофінансової стабільності.

Співпраця з МВФ дасть змогу й надалі виконувати зовнішні зобов’язання України і збільшити її міжнародні резерви до 29-30 млрд дол. США у наступних роках", - наголосили в НБУ.

Економічна правда