У Раді пропонують е-резидентство для іноземних "айтішників" із 5% податку на прибуток

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 4245 з поправками до Бюджетного кодексу про механізм е-резидентства, який, зокрема, передбачає пільгову ставку податку на прибуток у розмірі 5%.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Серед ініціаторів законопроєкту - нардепи Ярослав Железняк, Данило Гетманцев, Володимир Цабаль, Кіра Рудик та Галина Васильченко.

"Проєктом змін пропонується створити правове поле для залучення іноземних працівників, як електронних резидентів - платників податків в Україні без фізичного перебування на території нашої держави.

Метою прийняття проєкту закону є врегулювання окремих аспектів бюджетного законодавства у зв’язку з проведенням експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства.

Це дозволить іноземцям та особам без громадянства, які набули статусу електронного резидента, здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні без залишення країни проживання (перебування)", - йдеться у пояснювальній записці.

"Ідея проста. Якщо ти "айтішник" з Індії, Китаю, Пакистану, Німеччини або, навіть, Білорусі, то ти, перебуваючи в своїй країні, можеш стати електронним резидентом, тобто електронним платником податків. І для цього ти будеш платити лише один простий податок - 5%, який платять наші ФОП з обороту", - пояснив у коментарі "Інтерфакс-Україна" Ярослав Железняк.

За його словами, це дозволить залучити до держбюджету додаткові кошти.

"Ця пропозиція, можливо, не буде так цікава для США або ЄС, але точно буде цікавою іншим країнам, особливо з Азії, Сходу, у яких не найкраща репутація і більш складне податкове законодавство порівняно з українським", - додав нардеп.

Економічна правда