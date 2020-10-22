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"Нафтогаз" увів в експлуатацію другу сонячну електростанцію

Четвер, 22 жовтня 2020, 12:05
 

"Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію в Житомирській області потужністю 33 МВт.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Група Нафтогаз отримала "зелений" тариф та ліцензію на продаж електроенергії для новозбудованої електростанції у м. Чуднів (Житомирська обл.).

Станція збудована у вересні 2020 року із застосуванням найсучасніших технологічних рішень і високоефективного обладнання від провідних світових виробників. Зокрема, на станції застосовуються монокристалічні фотоелектричні модулі з графеновим покриттям з однією з найвищих у своєму класі потужностей - 430 Вт від ZNSHINE PV-Tech Co., а також стрінгові інвертори SUN2000-185KTL від Huawei. Усі допоміжні елементи обладнання і матеріали українського виробництва", - йдеться у повідомленні.

Зазнчається, що пікова потужність фотоелектричних модулів складає 33,313 МВт. Потужність в точці приєднання - 25 МВт.

"Плановий обсяг корисного відпуску (продажу) електроенергії за перший рік роботи сонячної станції становитиме не менше 36,5 тис МВт∙год з очікуваним доходом понад 153 млн грн", - додали у "Нафтогазі".

Замовником проєкту ФЕС "Чуднів" є Дочірнє підприємство "Нафтогаз-Енергосервіс" НАК "Нафтогаз України", яке в листопаді 2018 року отримало три земельні ділянки загальною площею 55 га за результатами проведеного земельного аукціону для розташування сонячної електростанції та подальшого укладання договорів оренди з Житомирською обласною державною адміністрацією.

У липні 2020 року група "Нафтогаз" ввела в експлуатацію сонячну електростанцію "Андріївка" на Харківщині потужністю 0,999 МВт. Також цьогоріч Нафтогаз розпочав розгортання мережі електрозарядних станції для авто у Києві.

Економічна правда

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Нафтогаз електроенергія

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