Київ закупив 200 білоруських автобусів у лізинг без оголошення тендеру

"Київпастранс" закупив у лізинг 200 білоруських автобусів на близько 1,67 млрд грн без оголошення тендеру.

Про це йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що договір фінансового лізингу був підписаний у липні. Згідно з ним, комунальне підприємство "Київпастранс" отримає 80 автобусів великої місткості та 120 автобусів - особливо великої, так звані "гармошки". Виробник - Мінський автомобільний завод (МАЗ). Продавець - ТОВ "Укравтоторг".

"Необхідність лізингу пояснюється обмеженими можливостями бюджету Києва. Мовляв, нам дуже потрібні автобуси, і ми хочемо купити багато і зараз, а не поступово через тендери", - заявив аналітик транспортного порталу AlltransUa Іван Черниш.

Лізинг надає "Укргазбанк", який в лютому 2020 року розширив програму співпраці з Білоруссю та почав надавати фінансовий лізинг на білоруську продукцію. Процентна ставка за договором - 11,5% річних.

"Загальна сума угоди становить 50,72 млн євро або близько 1,67 млрд гривень. Вже у вересні "Київпастранс" перерахував "Укргазбанку" 20% авансового платежу - 334,7 млн гривень. Придбання здійснювалось без оголошення тендеру", - йдеться у матеріалі.

"Лізинг - це фінансова послуга, а фінпослуги не підпадають під державні закупівлі. Це дуже зручний механізм, щоб вручну обрати постачальника в обхід ProZorro", - пояснив експерт з пасажирських перевезень Олександр Красноштан.

"Київ цілком може купувати до 50 автобусів в рік на тендерах і це не вдарило б по бюджету. Але у випадку з лізингом начебто склалась ситуація, коли у виграші залишаються всі: місто буде виплачувати кошти протягом трьох років, банк отримує дохід по відсотках, а виробник всі кошти відразу", - йдеться у статті.

"Через надлишок ліквідності банківської системи в Укргазбанку була зацікавленість когось прокредитувати, і вони прийшли з цією пропозицією до міського голови Віталія Кличка. Мовляв, і тобі перед виборами добре, і місто щось отримає", - пояснив Черниш.

ЕП надіслала запит Київській міській державній адміністрації (КМДА) щодо доцільності закупівлі автобусів за допомогою інструменту лізингу, але відповіді не отримала. У "Київпастрансі" по суті запитань ЕП не відповіли.

Читайте детальнше у статті: Кличка "підкинули" на вибори: що не так з придбаними Києвом білоруськими автобусами

Економічна правда