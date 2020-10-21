Голова Держгеокадастру про нормативно-грошову оцінка землі: Це "фейк", ніхто нічого не робив

Голова Держгеокадастру Роман Лещенко заявив, що нормативно-грошову оцінку землі у 2018 році ніхто не проводив, за його словами, це була " ще одна фейкова історія, на якій вивели гроші".

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Окремо хочу сказати про нормативно-грошову оцінку землі, проведену за програмою земельної реформи у 2018 році. Хочу подякувати Арсену Борисовичу Авакову (міністр внутрішніх справ. – ЕП) та Антону Геращенку (заступник міністра внутрішніх справ. – ЕП), які посприяли проведенню обшуків в Інституті землеустрою та Інституті охорони ґрунтів.

Правоохоронці вивезли чотири буси документів, і Міністерство внутрішніх справ уже має підтвердження, що понад 190 млн грн державних коштів вивели через Інститут землеустрою", - розповів Лещенко.

"У 2018 році ніякого аналізу ґрунтів ніхто не проводив. Це була ще одна фейкова історія, на якій вивели гроші. Я розумію, що це вас шокує", - підкреслив він.

На питання, чи буде проводитись нормативно-грошова оцінка заново, голова Держгеокадастру відповів:

"Ми її оцінку уніфікуємо з МЕРТ у єдину систему координат, яка прив'язана до бонітету, ґрунтово-кліматичних змін. Зараз консультуємося з аграріями і до кінця року представимо нормативно-грошову оцінку, яка відповідає реаліям сьогодення, а не фейковим даним.

При цьому ми робимо відповідну постанову про нормативно-грошову оцінку. Але ви повинні розуміти, що та нормативно-грошова оцінка, за якою ми зараз живемо, це фейкова історія з кримінальним бекграундом з 2018 року".

Читайте детальніше: Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

"Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда