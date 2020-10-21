У Держгеокадастрі розповіли, як планують повертати назад 5 мільйонів га землі

Розробляється законопроєкт про вилучення ділянок землі для суспільних потреб - пропонується механізм компенсації для громадян вартості земельних ділянок, які будуть вилучатися для суспільних потреб.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

"З моїм першим заступником, доктором юридичних наук, професором Київського університету, моїм вчителем з кафедри земельного права Анатолієм Миколайовичем Мірошніченком розробляємо законопроєкт про вилучення ділянок для суспільних потреб.

Для чого він потрібен? Уявіть, що більшість землі розпайована чи перебуває в безоплатній приватизації, а нам потрібно зробити об'їзну дорогу в Києві. Повірте, вільної землі поблизу столиці немає. Ми хочемо зробити дорогу, а землі для неї немає. Ми пропонуємо механізм компенсації для громадян вартості земельних ділянок, які будуть вилучатися для суспільних потреб, наприклад, виплачуючи умовно по 100 тис грн", - пояснив Лещенко.

"Тобто спочатку держава дала безкоштовно землю громадянину, далі попросила вибачення, бо їй потрібна ця ділянка для користування, і компенсувала вартість такої земельної ділянки згідно з нормативно-грошовою оцінкою у випадку відчуження.

Державі потрібні міст, гуртожиток для військовослужбовців, об'їзна дорога, а їх нема де будувати. А якщо завтра знадобиться сміттєпереробний завод під Києвом? Немає землі. Усе позабирали, усе порізали, усе попиляли. Це проблема Одеси, Миколаєва і Херсона, де не можна побудувати порт, бо все роздали в рамках безоплатної приватизації", - додав вын.

На питання, чи усвідомлює він, скільки в судах буде позовів щодо відчуження і незаконної безоплатної приватизації у справах, які почали, Лещенко відповів:

"Ми з президентом перебуваємо в дискусії з цього питання. Враховуючи, що земля – це найбільший ціннісний ресурс моєї країни, я прошу всі справи щодо землі перевести під юрисдикцію Вищого антикорупційного суду в окрему земельну палату.

Це потрібно, щоб унеможливити домовленості з місцевими судами. Земельні справи мають розглядатися за скороченою процедурою, тоді будуть конкретні вироки".

"Державні землі Міноборони, НААН незаконно обробляються через укладення договорів про спільну діяльність. Їх важко відстежувати і встановлювати винних. Це мій біль. В управлінні та обробітку НААН, Міноборони, Пенітенціарної служби, Міністерства освіти, аграрних державних підприємств перебувають 750 тис га сільськогосподарських земель.

Більшість цих земель перебувають у тіньовому обробітку на договорі про спільну діяльність. За цими державними землями занижені показники врожайності, усі державні підприємства загнані в збитки. Найголовніше – там сидить кримінал", - додав голова Держгеокадастру.

"Фонд держмайна отримав на приватизацію підприємства з меншим балансом землі в обробітку, ніж ми маємо за документами в Держгеокадастрі. Документи щодо низки держпідприємств знищувалися, акти постійного користування викрадалися, рішеннями судів виводилися з державної в приватну власність. Просто грабували державу.

У Міноборони 202 тис га. Ми бачимо через знімки полів, що генерали як займалися сільським господарством, так і займаються. Як вирощували на полігонах кукурудзу, так і вирощують. Ми не можемо зупинити цей процес. Я був у Пенітенціарній службі, Міністерстві освіти. Усі кажуть, що так, є проблема, але рішення немає", - підкреслив він.

За його словами, дискутуються два варіанти припинення незаконного обробітку цих земель.

Перший - прибрати договори про спільну діяльність. Другий – ухвалити законопроєкт №2195, який дозволить Держгеокадастру стати балансоутримувачем та розпорядником цих земель.

"Після цього у нас буде право винятково через аукціон продати ці землі.

Якщо академії аграрних наук потрібно щось для науки - будь ласка. Хай дають обґрунтування, наукові дослідження, і ми виділимо землю для наукових досліджень", - зазначив Лещенко.

"Є ще одна пропозиція, як ліквідувати схеми з тіньового обробітку. Її активно просуває Микола Тарасович Сольський. Приватизувати ці землі. Ми провели велику безоплатну приватизацію в Україні, зробімо ще малу приватизацію. Тобто приватизуймо землі державних підприємств, і залишмо державу з нульовим балансом землі.

Проте цих земель не вистачить громадянам, які зараз у черзі на безоплатну приватизацію з виготовленими документами. Хтось за цим сценарієм залишиться крайнім. Коли ми публічно покажемо баланс землі в Україні, нам треба сісти за круглий стіл і визначити, чи залишаємо якусь землю в державній власності і скільки.

Моя думка щодо того, як вивести з тіні обробіток державних земель, така: слід встановити оренду через аукціони по 200 дол за га. Ми отримаємо 150 млн дол за рік. Цей ресурс можна направити ветеранам АТО на компенсацію виплат за два гектари, яких вже нема", - додав він.

Читайте детальніше: Як держава буде повертати назад 5 мільйонів га землі. Друга частина інтерв'ю з головою Держгеокадастру

"Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда