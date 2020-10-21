Уряд затвердив стратегію підвищення безпеки дорожнього руху до 2024 року

Кабмін на засіданні 21 жовтня затвердив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що ключова мета стратегії - знизити рівень смертності внаслідок ДТП у порівнянні з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, це, у свою чергу, дозволить вберегти більше 1000 людських життів щороку.

"Безпека дорожнього руху - наш пріоритет №1. Коли я став міністром, рівень виконання програми з безпеки дорожнього руху досягав лише 38%.

На сьогодні за програмою 2020 року Укрінфрапроєкт оголосив закупівлі на всі 100%. І ми працюємо надалі над тим, щоб дати якісно нове бачення, якою має бути ефективна програма безпеки", - сказав Криклій.

"Важливою метою стратегії є наближення національних показників безпеки дорожнього руху до середньоєвропейського рівня, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури.

Також документ спрямований на зменшення ступеню тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму та запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення", - додав він.

Загалом стратегія безпеки руху складається з:

цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

розбудови сучасної інфраструктури безпеки;

створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;

довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

На основі затвердженої стратегії буде розроблений План заходів з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2024 року та Державна програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року.

Економічна правда