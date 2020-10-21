Кабмін виділив 300 мільйонів на будівництво шляхопроводу у Херсоні
Кабмін на засіданні 21 жовтня схвалив постанову про надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у Херсоні.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
"Велике будівництво на українських дорогах триває. Щойно уряд затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у Херсоні.
Об'єкт було розпочато ще у 2012-му році, потім була хвиля обіцянок у 2017-му і тільки тепер там почалися роботи. Обсяг субвенції - 300 млн гривень", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.
Зазначається, що шляхопровід має з'єднати 2 райони міста транспортною розв'язкою через залізничні колії в різних рівнях і в одному рівні на перетині вул. Залаегерсег та вул. Бериславське шосе з перерозподілом транспортних потоків.
Економічна правда
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