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Кабмін виділив 300 мільйонів на будівництво шляхопроводу у Херсоні

Середа, 21 жовтня 2020, 16:15
 

Кабмін на засіданні 21 жовтня схвалив постанову про надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у Херсоні.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Велике будівництво на українських дорогах триває. Щойно уряд затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у Херсоні.

Об'єкт було розпочато ще у 2012-му році, потім була хвиля обіцянок у 2017-му і тільки тепер там почалися роботи. Обсяг субвенції - 300 млн гривень", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.

Зазначається, що шляхопровід має з'єднати 2 райони міста транспортною розв'язкою через залізничні колії в різних рівнях і в одному рівні на перетині вул. Залаегерсег та вул. Бериславське шосе з перерозподілом транспортних потоків.

Економічна правда

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