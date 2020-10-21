41% українців вважають, що найбільше дороги ремонтували за Зеленського – опитування

76% опитаних українців помітили покращення стану доріг та збільшення їхнього ремонту протягом останнього року, 23% - протилежної думки, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтували за Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг".

"Оцінюючи покращення стану доріг на різних рівнях, 67% опитаних помітили покращення на дорогах міжобласного сполучення, 63% - у своєму районі, 62% - у своєму населеному пункті", - йдеться у повідомленні.

При цьому, серед опитаних, які помітили покращення стану доріг, 46% опитаних вважають, що найбільша заслуга у цьому місцевої влади, 29% - що це заслуга президента, лише 3% - прем'єр-міністра, 2% - Верховної Ради.

"За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що покращення доріг - заслуга президента. Якщо у 2017-2018 роках хороші дороги вважались заслугою місцевої влади і прем'єра, то у 2020 - місцевої влади і президента", - свідчать результати дослідження.

При цьому, 56% опитаних вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка (13%).18% вважають, що будувалось однаково. Оцінюючи сферу будівництва соціальної інфраструктури, 27% вважають, що її більше будують за Зеленського, 27% - за обох, 17% - за Порошенка.



"Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтували за Зеленського. 15% - вважають, що це було в часи каденції президента Порошенка, 11% - Януковича, 8% - Кучми, 3% - Ющенка і 2% - Кравчука. 17% - не змогли визначитися з цього питання", - додали в Соціологічній групі "Рейтинг".

Опитування провели 8-10 жовтня, вибіркова сукупність - 3000 респондентів.



Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.