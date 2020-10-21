Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google

Міністерство юстиції США подало позов проти власника Google, компанії Alphabet, звинувативши її в порушенні конкуренції в сфері пошукових сервісів.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Мін'юст звинувачує Google в укладенні угод, які перешкоджають доступу конкурентів в сектор.

Крім цього, влада США стверджує, що Google платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку і інтернет-браузерам за установку Google в якості пошукової системи за замовчуванням.

Мін'юст також заперечує практику попередньої установки пошукового додатка Google на телефони з операційною системою Android. На думку влади, Google за допомогою положень про розподіл доходів перешкоджають попередньому встановленню на телефони конкуруючих пошукових систем.

Позивачами виступили генеральні прокурори 11 штатів.

За даними влади, Google володіє або контролює канали, на які припадає приблизно 80% пошукових запитів в США.

В результаті інші пошукові системи не можуть отримати достатню кількість запитів, щоб конкурувати з Google, споживачі стикаються з обмеженим вибором, а рекламодавці - із завищеними цінами.

В Google спростовують звинувачення, передає видання The Wall Street Journal.

"Люди використовують Google, тому що вони обирають його, а не тому що їх змушують або вони не можуть знайти альтернативи", - говорить представник компанії.

Розслідування Мін'юсту США щодо Google тривало більше року і проходило на тлі перевірки декількох найбільших технологічних компаній країни.

Як зазначає WSJ, судові розгляди можуть тривати кілька років. Позов проти Google є найбільшою антимонопольною справою проти технологічної компанії за більш ніж двадцять років.

Економічна правда