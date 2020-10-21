В Україні зросли ціни на житло

Ціни на первинному ринку житла в Україні в третьому кварталі 2020 року зросли на 7,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на вторинному ринку - на 10,6%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

На первинному ринку житла однокімнатні квартири подорожчали на 9,3%, двокімнатні - на 5,9%, трикімнатні - на 8,1%.

На вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 11,9%, двокімнатні - на 11,2%, трикімнатні - на 8,5%.

У липні-вересні зростання цін на житло сповільнилося на первинному ринку і прискорилося на вторинному. Зокрема, на "первинці" ціни на житло виросли на 1,2% в порівнянні з другим кварталом 2020 року.

На "вторинці" у третьому кварталі 2020 року порівняно з другим ціни на житло виросли на 2,4%.

Зазначимо, що офіційний курс гривні до долара знизився з 26,71 гривні станом на 1 липня до 28,3 гривні на 30 вересня. Падіння становило 6%.

Нагадуємо:

Ціни на первинному ринку житла в Україні в 2019 році зросли на 6,6% в порівнянні з 2018 роком, на вторинному - на 11,1%.

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Економічна правда