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Як держава втратила 5 мільйонів га землі: головне з інтерв'ю голови Держгеокадастру

Вівторок, 20 жовтня 2020, 18:10

Куди зникли 5 мільйонів гектарів державної землі, що показав аудит земельної служби, в яких регіонах було найбільше масових махінацій з землею.

00:00 - 07:38 - Про земельний кадастр та його аудит

07:38 - 11:05 - Про регіони, де було найбільше масових махінацій з землею

11:05 - 13:12 - Роки найбільших зловживань на ринку державної землі

13:13 - 17:03 - Хто незаконно володіє державною землею і чому

 

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земля нерухомість корупція податки Держземагенство

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