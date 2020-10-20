Як держава втратила 5 мільйонів га землі: головне з інтерв'ю голови Держгеокадастру
Вівторок, 20 жовтня 2020, 18:10
Куди зникли 5 мільйонів гектарів державної землі, що показав аудит земельної служби, в яких регіонах було найбільше масових махінацій з землею.
00:00 - 07:38 - Про земельний кадастр та його аудит
07:38 - 11:05 - Про регіони, де було найбільше масових махінацій з землею
11:05 - 13:12 - Роки найбільших зловживань на ринку державної землі
13:13 - 17:03 - Хто незаконно володіє державною землею і чому
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