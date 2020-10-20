Київ недоотримав мільярд через зовнішні втручання у земельний кадастр – Лещенко

Невідомі особи, що мали доступ до Державного земельного кадастру, змінювали статус об'єктів з комерційного призначення на промислове, внаслідок чого великі міста недоотримували мільярди гривень податків.

Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко в інтерв'ю Економічній правді.

Лещенко виділив два основні типи втручань в Кадастр: зміна цільового призначення землі та зміна контурів і розмірів земельних ділянок.

"Наприклад, є торговий центр у Києві, який сплачує податки, зокрема земельний, як комерційний об'єкт. Податкова в автоматичному режимі за номером КВЕД виставляє йому рахунок на оплату податків через державне казначейство, частина яких сплачується до місцевого бюджету", - заявив Лещенко.

За його словами, у великих містах – Харкові, Львові, Одесі – відбулася зміна статусу об'єкта з комерційного призначення на промислове і бюджет втрачав більше половини доходів за земельним податком.

"За нашими оцінками, через такі схеми міський бюджет Києва недоотримав близько мільярда гривень. Це тривало роками, і я говорив про це Віталію Володимировичу (Віталій Кличко, міський голова Києва. – ЕП), коли зустрічався з його командою", - повідомив голова відомства.

Також шахраї змінювали контури земельних ділянок - між двома ділянками утворювали ще одну.

"Це яскраво видно в Конча-Заспі, де таким чином "створювалося" чимало земельних ділянок. Частина з них реєструвалася на "липових" документах. Якщо взяти елітні приміські райони Києва, то є земельні ділянки, на які є два-три власники з різними документами. При цьому між цими ділянками утворені інші земельні ділянки. Це, фактично, колапс", - повідомив Лещенко.

За його словами, система Державного земельного кадастру перебувала в управлінні окремих суб'єктів, які не мали ніякого стосунку до посадових осіб.

"На цьому вони робили окремий бізнес. Будь-який файл у кадастрі можна було просто обнулити, змінити і на основі цього робити рейдерські захоплення", - заявив голова Держгеокадастру.

Детальніше читайте за посиланням: "Країна фактично розграбована, землю вже поділили". Інтерв'ю з головою Держгеокадастру

Економічна правда