10 банків порушують нормативи НБУ

Десять українських банків порушують нормативи Національного банку за розміром кредитного ризику, валютної позиції та інші.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Національного банку.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, повинен бути не більше 25%) станом на 1 жовтня порушували Індустріалбанк (79,15%), Промінвестбанк (76,36%), Сбербанк (55,6%) і "Місто Банк" (39,67%).

Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (норматив Н9, не повинен перевищувати 25%) порушували Мегабанк (37,71%), Перший інвестиційний банк (55,82%), "Юнекс Банк" (28,22% ), Мотор-Банк (30,36%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, повинен бути не більше 10%) порушували Промінвестбанк (128%), Ощадбанк (119,98%), ПриватБанк (97,75%) та Індустріалбанк (15,12%) .

Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції (норматив Л13-2, повинен бути не більше 10%) порушував Промінвестбанк (149,77%).