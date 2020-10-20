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Податкові преференції і страхування ризиків: Зеленський назвав "особливі економічні умови" для Донбасу

Вівторок, 20 жовтня 2020, 14:15
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що підконтрольним Україні територіям Луганської і Донецької областей потрібні "особливі економічні умови".

Про це він сказав у посланні з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"Вже сьогодні на вільних територіях Донеччини й Луганщини ми будуємо новий Донбас - сучасний, безпечний і заможний. Але щоб зробити таким регіон, що найбільше постраждав від російської агресії, потрібні особливі економічні умови.

Нам потрібна Стратегія розвитку економіки Донецької та Луганської областей, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами", - підкреслив Зеленський.

За його словами, робота над стратегією вже почалася.

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Нагадаємо:

45,3% українців не підтримують надання "вільної економічної зони" Донецькій  і Луганській областям, третина – підтримують таке рішення.

Економічна правда

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