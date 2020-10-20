Зеленський: "Велике будівництво" не закінчиться після місцевих виборів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що проєкт "Велике будівництво" не закінчиться після місцевих виборів, а стане ще масштабнішим.

Про це він сказав у посланні з трибуни Верховної Ради 20 жовтня.

"Для реалізації пункту програми "Комфортна країна" ми почали "Велике будівництво", і це не просто назва чергової державної програми. Усі бачуть, що в країні дійсно йде "Велике будівництво". Ми зшиваємо Україну не лише ідеями, не лише словами, а й дорогами та мостами.

Цього року це 4 тисячі км доріг державного значення, 2 тисячі км - місцевого значення, 100 шкіл, 100 садочків, 100 спортивних об'єктів...", - сказав президент.

"Коли ми озвучили ці цифри на початку року, багато хто не вірив, але більшість із цих об'єктів уже готові. І до кінця року, як ми і обіцяли, ми виконаємо весь цей план.

Інколи звучить критика, мовляв, ми закінчуємо деякі об'єкти попередньої влади. Ключові слова - "ми", "закінчуємо". Не затягуємо на роки, не розпилюємо кошти, а закінчуємо якісно і швидко", - додав він.

"Велике будівництво" не закінчиться після місцевих виборів, а стане ще масштабнішим. Крім нових доріг і шкіл, садочків, ми розпочнемо реставрацію українських замків, театрів, музеїв, об'єктів культурної та архітектурної спадщини України", - запевнив Зеленський.

Економічна правда