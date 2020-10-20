ДАБІ таки дозволила Вавришу будувати "діловий центр" в старовинному центрі Києва

Державна архітектурно-будівельна інспекція 12 жовтня видала ТОВ "Сага 18" дозвіл на будівництво об’єкта по вулиці Сагайдачного, 18 у Подільському районі Києва.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на сайт ДАБІ

Дослівно: "Дозвіл видано на "Завершення будівництва ділового центру (нове будівництво) на вулиці Петра Сагайдачного, 18 у Подільському районі м. Києва" (коригування)"".

Деталі: Видання відзначає, що ТОВ "Сага 18" з осені минулого року намагалося отримати в ДАБІ дозвіл на будівництво на вул. Сагайдачного, 18.

Цього року ДАБІ двічі відмовляла у видачі дозволу. Зокрема, 14 серпня – з низки причин, у тому числі: через перевищення висотності фасаду (замість 12 м (3 поверхи) – фактично 17,3 м (3 поверхи і мансарда)), незабезпечення проїзду, у тому числі майданчика для розвороту пожежної техніки і т.д.

Згідно з дозволом ДАБІ, "Сага 18" завершує будівництво 7-поверхового ділового центру.

Попри це на власному сайті та на сайтах продажу житла об’єкт на вул. Сагайдачного, 18 позиціонується як житловий комплекс Saga City Space. Щоправда, забудовник уникає слова "квартири" і продає "апартаменти".

Передісторія:

Нові містобудівні умови та обмеження на завершення будівництва ділового центру на вул. Сагайдачного, 18 ТОВ "Сага 18" отримало 29 березня 2019 року.

ТОВ "Сага 18" через суд зобов’язало Мінкультури повторно розглянути питання щодо погодження проектної документації фірми по "діловому центру" на вул. Сагайдачного, 18. А Мінкульт пропустив строки касаційного оскарження цього рішення.

За даними "Наших грошей, слідчі Головного управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження, розпочате 10 червня цього року. У рамках цього провадження 17 серпня на дві ділянки по вул. П. Сагайдачного, 18, що є приватною власністю, і незавершене будівництво Діловий центр І і ІІ черга Подільський райсуд Києва наклав арешт. Але 17 вересня цей арешт скасував суддя Голосіївського райсуду Києва, посилаючись на порушення територіальної підсудності.

Наприкінці липня цього року забудовник відкрив вуличну частину Saga City Space.

ТОВ "Сага 18" було створене у вересні 2017 року. Його засновниками є закриті не диверсифіковані венчурні корпоративні інвестиційні фонди "Атлон" і "Еверест", керівником яких є Дмитро Овсій – юрист Андрія Вавриша, екс-заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, а нині власника Saga Development.

Генпідрядником будівництва є ТОВ "Атмосфера Інжиніринг Сістемз", з яким забудовник уклав договір у листопаді 2019 року.

Власниками "Атмосфера Інжиніринг Сістемз" в рівних долях є Наталія Берест, Євген Івінський, Вікторія Коробенко і ТОВ "Роксвіл", яким володіє Михайло Петрик – партнер по бізнесу Артема Петрощука, рідного брата Євгена Петрощука – одого з непублічних, проте ключових радників голови Укравтодору Олександра Кубракова. У 2019 році Євген Петрощук напряму володів часткою у ТОВ "Атмосфера Інжиніринг Сістемз".

Українська правда