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У "Нафтогазі" відклали розміщення доларових євробондів

Вівторок, 20 жовтня 2020, 09:22
 

Компанія "Нафтогаз України" увечері 19 жовтня відклала на невизначений термін розміщення доларових євробондів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело на ринку.

Зазначається, що відповідне повідомлення компанії направили інвесторам.

Перед цим повідомлялось, що орієнтир прибутковості доларових єврооблігацій "Нафтогазу" становив 9-9,25%. Компанія планувала розмістити новий випуск з терміном погашення в лютому 2027 року і вже відкрила книгу заявок. 

"Паралельно "Нафтогаз України" запропонував утримувачам євробондів у доларах з погашенням у 2022 році і в євро з погашенням в 2024 році викуп за ціною 1028,75 доларів і 982,5 євро на 1000 доларіві 1000 євро номіналу відповідно (з урахуванням премії за ранню згоду).

Максимальний обсяг викупу за обома випусками - еквівалент 335 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що НАК "Нафтогаз України" планує 19 жовтня розмістити новий випуск єврооблігацій в доларах з терміном погашення в лютому 2027 року. Орієнтир прибутковості становить 9-9,25%.

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облігації Нафтогаз

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