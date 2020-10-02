"Метінвест" Ахметова-Новинського очолив рейтинг найбільших приватних компаній України

Металургійна компанія Метінвест опинилася на першому місці в переліку 100 найбільших приватних підприємств України.

Рейтинг опублікований в жовтневому випуску журналу Forbes.

Виручка Метінвесту за 2019 рік становила 278 млрд грн, прибуток - 8,8 млрд грн. Кількість працівників - 66 тисяч. Холдинг очолює Юрій Риженков. Трьома чвертями акцій Метінвесту володіє Рінат Ахметов, однієї четвертою - Вадим Новинський.

На другому місці розташувався "АТБ-маркет" з майже втричі нижчою виручкою - 104,9 млрд грн. Компанія, яка налічує 49,3 тисячі співробітників, в 2019 році отримала 4,4 млрд грн прибутку. Керівник - Борис Марков, власники - Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун.

Замикає трійку лідерів агрохолдинг Kernel. Згідно з останньою фінзвітністю, його річна виручка становила 93 млрд грн, а прибуток - 3,2 млрд грн. Засновник, власник і керівник Kernel - Андрій Веревський. Під його керівництвом працює 14 тисяч осіб.

На місцях з четвертого по десяте розташувалися Fozzy Group (Володимир Костельман), DTEK Energy (Рінат Ахметов), АрселорМіттал Кривий Ріг (Лакшмі Міттал), МХП (Юрій Косюк), Тедіс Україна (Борис Кауфман), Запоріжсталь (Рінат Ахметов, Вадим Новинський і група російських акціонерів) та Епіцентр К (Олександр і Галина Гереги).

За даними Forbes, сукупна річна виручка топ-100 найбільших приватних компаній - 2,15 трлн грн - становить 54% ВВП України і втричі перевищує виручку топ-100 найбільших державних підприємств.

У топ-100 приватних компаній працює близько 665 тисяч осіб, що становить 4% зайнятого населення і 9% середньооблікової чисельності штатних працівників в країні.

Економічна правда