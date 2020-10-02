НБУ дозволив відкривати банківський рахунок із цифровим паспортом

Нацбанк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що відтепер українцям під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред'являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія".

"Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок "Дія" на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту за допомогою Системи BankID НБУ", - пояснили в Нацбанку.

Цифровий паспорт - цифровий аналог паперових документів у мобільному застосунку "Дія". У електронному вигляді відображається інформація, яку містить ID-картка та біометричний закордонний паспорт громадянина України.

"Цифровий паспорт надійніший, ніж звичайний паперовий та не менш надійний, ніж його пластиковий аналог. Він дає можливість отримувати надійні дані про користувача із офіційних державних реєстрів", - додали в НБУ.

Переваги цього методу:

простота використання;

надійність для банків – такі ідентифікаційні дані отримані з надійного джерела;

діджиталізація процесів та пришвидшення обслуговування клієнтів банків.

"Міністерство цифрової трансформації України планує запустити цей механізм після проведення тестування функціоналу. Водночас банкам знадобиться час для підключення до систем Міністерства цифрової трансформації та налаштування операційних процесів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації наразі в Україні у реєстрах: близько 3,5 млн ID-карток, які українці отримували з 2016 року; близько 17 млн біометричних закордонних паспортів.

Економічна правда