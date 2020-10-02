Мінінфраструктури починає проєкт з оцифрування місцевих доріг

Мінінфраструктури ініціює проєкт з оцифрування мережі місцевих автошляхів для забезпечення збору геокоординат доріг та створення окремої бази даних і сервісу для паспортизації місцевої мережі, які будуть доступні всім обласним держадміністраціям.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що у цьому році планують почати першу фазу проєкту DigitalRoad зі створення е-паспортів доріг місцевого значення та побудови каналізації для волоконно-оптичного зв'язку.

"Крім цього, спільно з TAPAS відомство працює над проєктом "Прозора інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

"У партнерстві з CoST ми започатковуємо постійний діалог з представниками регіональних дорожніх підрозділів щодо створення якісної дорожньої мережі місцевих автошляхів. Укравтодор вже задав темп із відновлення доріг державного значення. І ми маємо запозичувати цей досвід для ремонту та будівництва якісних місцевих доріг, долаючи всі можливі складнощі, які виникають.

Зараз впроваджується проєкт "Прозора інфраструктура", яким вже незабаром зможуть користуватися як і всі охочі, так і обласні державні адміністрації для планування своєї діяльності з відновлення мережі місцевих доріг. Це дозволить здійснювати дієвий моніторинг на місцях, а також формувати автоматичні звітності та візуалізації на картах об'єктів ремонтів доріг", - заявив голова міністерства Владислав Криклій.

"Міністерство активно працює над підвищенням контролю за будівництвом - створенням системи управління інфраструктурними будівельними проєктами з наданням онлайн інформації на порталі "Прозоре будівництво", - додали в Мінінфраструктури.

Перша частина проєкту буде реалізована у 4 кварталі 2020 року, друга - у 2021-му та міститиме додаткові інструменти контролю, відображення у режимі реального часу з можливістю відстеження керівництвом держави.

За словами Криклія, очікуваний термін завершення всіх робіт зі створення системи - лютий 2021 року. Разом з тим, друга фаза проєкту DigitalRoad з оцифрування доріг місцевого значення запланована на 4 квартал 2021-го.

Економічна правда