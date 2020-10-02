Попит на комерційні авто в Україні збільшився на 28% – асоціація

У вересні 2020 року на українському ринку комерційних автомобілів реалізували 1350 машин (за 9 місяців року це кращий результат) - порівняно з вереснем 2019 року попит збільшився на 28%.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Найкращий результат місяця продемонструвала марка Fiat, яка майже у тричі збільшила реалізацію своїх автомобілів в Україні у порівнянні з вереснем минулого року до 351 шт.

Renault у вересневому рейтингу марок посіла друге місце, втративши в продажах 41%, закінчивши місяць з показником 136 зареєстрованих машин", - йдеться у повідомленні.

Замикає топ-3 Citroen, попит на комерційні автомобілі якої збільшився у три рази і становив 134 одиниці.

Також у топ-5 Volkswagen (94 шт.) та MAN і Mercedes-Benz, в заліку яких по 74 авто.

"Водночас втрати Мерседеса від результату річної давнини становили 6%, а МАN відстав на 3%.

Всього з січня по вересень 2020 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 7,7 тисяч нових машин, що майже на 12% менше, ніж за той же період минулого року", - додали в асоціації.

Економічна правда