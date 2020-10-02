"МАУ" почне виконувати рейси Київ - Нью-Йорк лише навесні 2021 року

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ", Київ) перенесла початок виконання рейсів Київ - Нью-Йорк на завершення низького зимового сезону 2020-2021 рр.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на компанію.

"Це рішення зумовлене об'єктивними обставинами. Планування виконання далекомагістральних рейсів виконується заздалегідь. До уваги беруть усі актуальні зміни на ринку і прогноз їхнього впливу на майбутнє", - наголошується в повідомленні прес-служби авіакомпанії в п'ятницю.

У "МАУ" наголошують, що перегляд відновлення ВВП України в 2020-му і 2021 рр. у зв'язку з негативним впливом пандемії на економіку країни; погіршення епідеміологічної ситуації в східноєвропейських країнах, Ізраїлі; а також суттєве погіршення політичної ситуації на Кавказі, що спричинило скасування рейсів до Єревану, Баку, Тбілісі, які мали забезпечити транзитний потік через Київ до США - негативно вплинули на прогнози із запуску рейсів у Нью-Йорк.

"Сукупність цих факторів, що зумовлюють зниження і прямого трафіку з України в Нью-Йорк, і транзиту до США, і стала причиною перегляду доцільності відновлення прямого рейсу Київ - Нью-Йорк у 2020 році", - наголосили в авіакомпанії.

У "МАУ" заявили, що продовжують планувати польоти виходячи виключно з об'єктивних ринкових й епідеміологічних факторів.