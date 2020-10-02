Стало відомо, яка частка компанії "Ковальська" на ринку бетону

Основні активи групи "Ковальська" з виробництва бетону зосереджені у Києві, частка на ринку по Києву і київському регіону - понад 50%.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів гендиректор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

"З кінця 1990-х років ми є номером один на ринку бетону в Україні, але основний наш центр, основні наші активи з виробництва бетону зосереджені у Києві. Частка по Києву і київському регіону - понад 50%.

Бетон у тому вигляді, яким ми його знаємо, "Ковальська" почала першою випускати в промислових масштабах. Саме завдяки "Ковальській" почався сучасний цикл зведення будинків за монолітно-каркасною технологією", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи можуть в АМКУ виникнути питання до компанії щодо занадто великої концентрації, Пилипенко відповів:

"З Антимонопольним комітетом ми стикаємося щорічно, коли купуємо якісь бізнеси чи отримуємо дозволи на приєднання. У нас не було жодних питань щодо дотримання антимонопольного законодавства.

Скажу навіть більше: ринок бетону дуже висококонкурентний. Жодним чином ми не створюємо бар'єрів для входу на ринок і не перешкоджаємо вільній конкуренції. Та частка на ринку, яку ми маємо, існує завдяки сучасним технологіям, високій ефективності роботи, оперативній доставці та високій якості продукції".

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Економічна правда