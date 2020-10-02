"Укренерго" у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж більше 7 мільярдів

"Укренерго" у 2021 році планує інвестувати у розвиток мереж 7,128 млрд грн, з яких 5,43 млрд грн (76%) - у технічне переоснащення, реконструкцію електромереж і придбання обладнання та 1,698 млрд грн (24%) - у нове будівництво.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що більше 75% всіх інвестицій - кредитні кошти, залучені НЕК "Укренерго" від міжнародних фінансових інституцій, зокрема, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, банку уряду Німеччини KfW тощо. Решта - тарифні кошти та власні кошти компанії.

"Зростання частки позикового фінансування є складовою інвестиційної політики Укренерго. Кредити надаються на тривалі терміни (в середньому на 20 років) і під низькі відсотки (до 3%), чого не можуть запропонувати комерційні банки. Така політика дозволяє зменшити навантаження на тариф компанії і ведеться Укренерго вже понад 5 років", - йдеться у повідомленні.

"У 2021 році Укренерго планує вийти на фінішну пряму у реалізації програми заміни силового обладнання підстанцій. Також ми зосередимось на комплексній реконструкції та автоматизації підстанцій, реалізації проєктів для забезпечення надійності живлення прикордонних та прифронтових регіонів на сході України.

Ці та інші проєкти спрямовані на забезпечення надійності живлення окремих регіонів, усунення "вузьких місць" в енергосистемі та впровадження сучасних технологій та систем. Їх реалізація дозволить нам впевнено пройти період ізольованого режиму роботи енергосистеми, що передуватиме інтеграції до ENTSO-E, а також підняти технологічний рівень обладнання та систем управління до європейських стандартів", - заявив директор з інвестицій НЕК "Укренерго" Олег Павленко.

Зокрема, у 2021 р. передбачена подальша реалізація комплексної програми автоматизації підстанцій із заміною застарілого обладнання з переходом на сучасні схеми розподільчих пристроїв і встановленням автоматизованих систем керування технологічними процесами.

"Перший етап цієї програми охоплює реконструкцію 48 підстанцій у всіх регіонах. У 2021 році найбільший обсяг робіт передбачено на ПС 330 кВ "Рівне", "Калуш", "Богородчани", "Ковель", "Івано-Франківськ" та ПС 220 кВ "Борислав", - додали в "Укренерго".

У межах програми із заміни силового обладнання підстанцій "Укренерго" у 2021 році має замінити 13 одиниць трансформаторного обладнання на 9 підстанціях. Наразі вже замінено 39 із запланованих у програмі 58 одиниць силового обладнання.

"Ключовими у фінансуванні будуть проєкти, спрямовані на підвищення надійності прикордонних регіонів сходу України та які межують з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Зокрема, це реконструкція ПС 750 кВ "Дніпровська", "Запорізька", 330 кВ "Залютине" та "Харківська" на загальну суму 1,097 млрд грн. Передбачено проведення будівельних робіт та постачання обладнання на ці об’єкти", - додали у компанії.

Також у 2021 році розпочнеться реалізація нових компонентів - будівництво ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС – Білицька та ПЛ 330 кВ Куп’янськ – Кремінська.

"Ці проєкти спрямовані на забезпечення надійного електропостачання споживачів Білицького енерговузла та зняття обмеження видачі потужностей Вуглегірської і Курахівської ТЕС у ремонтних схемах мережі 330 кВ, а також для компенсації відключення міждержавних зв’язків з РФ відповідно", - зазначили в "Укренерго".

Економічна правда