"Укрексімбанк" надав 515 мільйонів кредиту на ремонт дороги на Полтавщині

"Укрексімбанк" 1 жовтня надав 515 млн грн інвестиційного кредиту на ремонт дороги Чорнухи – Лубни на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Полтавська область першою в Україні отримує в державному Укрексімбанку фінансування за механізмом використання коштів субвенції з державного бюджету на погашення запозичень, залучених для реконструкції дороги обласного значення.

1 жовтня голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та Голова Правління Укрексімбанку Євген Мецгер підписали Меморандум про надання кредиту для капітального ремонту автошляху Чорнухи – Лубни. Рішення про залучення кредиту напередодні було ухвалено депутатами Полтавської обласної ради", - йдеться у повідомленні.

"Укрексімбанк бере участь у фінансуванні будівництва та реконструкції автодоріг по усій Україні. Сьогодні ми надаємо 515 мільйонів гривень інвестиційного кредиту строком на 4 роки і раді підставити фінансове плече Полтавщині, виконуючи свою основну місію з підтримки зміцнення економіки.

Покращення логістичних шляхів – це розвиток інфраструктури держави та бізнесу експортно-імпортних підприємств, які є нашими основними клієнтами", - зазначив голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

"Досвід залучення інвестиційних запозичень на таких вигідних умовах для капітального ремонту місцевої дороги – новий для України, і я вірю, він буде успішним. Співпраця з Укрексімбанком допоможе вже до кінця І півріччя 2021 року капітально відремонтувати автошлях Чорнухи – Лубни.

Наразі користуватися цією дорогою майже неможливо: жителі Лохвицького і Чорнухинського районів із щонайменше 11 населених пунктів їздять до Полтави через Пирятин, долаючи зайві 85 кілометрів. Реалізація проекту дасть змогу вже з середини наступного року повною мірою користуватися якісною автомобільною дорогою з гарантійним терміном 10 років", - заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

У банку додали, що цей кредитний проект є першим в Україні і став можливим завдяки змінам, які було прийнято в липні 2020 року до Бюджетного кодексу України.

Економічна правда