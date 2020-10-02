Програму компенсації вартості зрошувальної техніки залишать та розширять на 2021 рік - Мінекономіки

Міністерство економіки продовжить та розширить програму часткової компенсації (до 25%) вартості зрошувальної техніки для аграріїв.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що ця програма буде збережена і в наступному році. Крім того, планується запровадити нові якісні програми у сфері зрошення:

часткова компенсація вартості капітальних інвестицій в об’єкти зрошувальної інфраструктури та дренажу;

пільгове кредитування для будівництва зрошувальних об’єктів та відновлення дренажних систем;

надання державних портфельних гарантій суб’єктам, що не мають належного забезпечення.

"Питання зрошення завжди було важливим для України, однак, останнім часом у зв’язку зі складними погодними умовами – посухою, ця тема особливо актуалізувалась.

Щоб вирівняти ситуацію та підтримати аграріїв необхідно залучити належне фінансування, особливо, в зрошувальну інфраструктуру та техніку, та запровадити дієві механізми державної підтримки. Наразі це є пріоритетним завданням уряду", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Економічна правда