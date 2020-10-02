Програму компенсації вартості зрошувальної техніки залишать та розширять на 2021 рік - Мінекономіки
Міністерство економіки продовжить та розширить програму часткової компенсації (до 25%) вартості зрошувальної техніки для аграріїв.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що ця програма буде збережена і в наступному році. Крім того, планується запровадити нові якісні програми у сфері зрошення:
- часткова компенсація вартості капітальних інвестицій в об’єкти зрошувальної інфраструктури та дренажу;
- пільгове кредитування для будівництва зрошувальних об’єктів та відновлення дренажних систем;
- надання державних портфельних гарантій суб’єктам, що не мають належного забезпечення.
"Питання зрошення завжди було важливим для України, однак, останнім часом у зв’язку зі складними погодними умовами – посухою, ця тема особливо актуалізувалась.
Щоб вирівняти ситуацію та підтримати аграріїв необхідно залучити належне фінансування, особливо, в зрошувальну інфраструктуру та техніку, та запровадити дієві механізми державної підтримки. Наразі це є пріоритетним завданням уряду", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.
Економічна правда
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