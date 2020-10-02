Microsoft інвестує півмільярда доларів в український ринок - меморандум з Мінцифрою

Компанія Microsoft підписала меморандум про співпрацю з Міністерством цифровий трансформації, за його умовами, компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $500 млн (ця сума може змінюватись).

Про це на брифінгу 2 жовтня оголосили представники компанії і Мінціфри, передає ain.ua

Ці інвестиції, в тому числі, підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України.

Якщо дані будуть зберігатися всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії.

Домовленості передбачають також знижки або спеціальні умови по Microsoft Azure, Office 365 і іншим хмарних сервісів для українських держорганів і організацій; проекти в сфері освіти, і так далі.

За словами голови відомства Михайла Федорова, уряд розглядає перенесення сервісів "Дія 2.0" у хмари Microsoft.

Нагадаємо:

Як зазначає ain.ua в травні 2020 року Microsoft оголосила про інвестиції в $1 млрд в створення нового центру обробки даних і впровадження хмарних сервісів для підприємств і держустанов Польщі.

Також компанія підписала угоду про співпрацю з польським постачальником хмарних послуг Chmura Krajowa (CK). В рамках цього проекту збираються провести цифрову трансформацію польських підприємств в сфері хмарних рішень, навчити близько 150 000 співробітників і студентів.

А в червні 2020 року президент фонду-співзасновника CK - Polish Development Fund Павло Борис заявив про інвестиції від Google і Microsoft в Польщу на суму близько $ 3 млрд протягом наступних років.