Фондові індекси падають на тлі новини про COVID у Трампа

На тлі новини про виявлення у президента США Трампа та його дружини коронавірусу фондові індекси США скорочуються на премаркеті, а європейські фондові індекси відкрились падінням.

Про це повідомляє "Український капітал" з посиланням на дані торгів.

"Новина про коронавірус у Трампа підігріває невизначеність щодо президентських виборів, що мають відбутися 3 листопада. Ізоляція та хвороба Трампа як мінімум на декілька тижнів зруйнували передвиборчий графік президента та вплинули на світові ринки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12:30 за Києвом на премаркеті американський промисловий індекс Dow Jones втратив майже 350 пунктів (-1,29%), індекс S&P500 - майже 50 пунктів (-1,32%), а Nasdaq втратив понад 230 пунктів (-2,03%).

При цьому, індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 втратив 65 пунктів (-1,06%).

Головний фондовий індекс ЄС Euro Stoxx 50 втратив 26 пунктів (-0,83%), а головний біржовий індекс Німеччини DAX втратив понад 130 пунктів (-1,02%)", - додає видання.

Нагадаємо:

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.

Кандидати у президенти США мали дебатувати тричі, ще в одних дебатах мали б узяти участь кандидати на віцепрезидента. Президентські дебати було заплановано так: 29 вересня – в Клівленді, штат Огайо; 15 жовтня – у Маямі, штат Флорида; 22 жовтня – у Нешвілі, штат Теннессі. Віце-президент Майк Пенс і сенатор Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

Після першого раунду дебатів Трампа і Байдена комісія з президентських дебатів США заявила, що розглядає можливість внести зміни в порядок проведення двох наступних дебатів кандидатів у президенти.

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада. 74-річний Дональд Трамп змагатиметься з майже 78-річним Джозефом Байденом.