Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
2 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:00 встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,33 - 28,34 гривні;
Євро – 33,21 - 33,22 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,93 гривні, продають по 33,34 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,31 - 28,39 гривні, євро - 33,08 - 33,20 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 28,31 - 28,35 гривні, євро - 33,10 - 33,19 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 2 жовтня на рівні 28,33 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривні).
2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.
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Економіна правда
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