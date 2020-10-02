Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

2 жовтня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:00 встановились на рівні 28,33 - 28,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,33 - 28,34 гривні;

Євро – 33,21 - 33,22 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,43 гривні. Євро купують по 32,93 гривні, продають по 33,34 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,31 - 28,39 гривні, євро - 33,08 - 33,20 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 28,31 - 28,35 гривні, євро - 33,10 - 33,19 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 2 жовтня на рівні 28,33 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривні).

2 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,34 - 28,35 гривні.

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Економіна правда