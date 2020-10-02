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Львівський завод до кінця року відремонтує 6 локомотивів для УЗ

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 12:21
 

Голова правіння "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що до кінця року Львівський локомотиворемонтний завод відремонтує 6 локомотивів.

Про це він повідомив у Telegram-каналі під час відрядження до Львова.

"Завод тепер має кошти і замовлення на ремонт локомотивів – шість до кінця року", - написав Жмак.

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Економічна правда

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