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НБУ почав спільний проєкт із центробанками Польщі і Литви на 1 мільйон євро

П'ятниця, 2 жовтня 2020, 11:20
 

Національний банк України 1 жовтня розпочав спільний проєкт із Нацбанком Польщі та Банком Литви - проєкт Twinning "Посилення інституційної та регуляторної спроможності Національного банку України з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що проєкт фінансується коштами ЄС, фінансування становить 1 млн євро. Проєкт триватиме 21 місяць.

"Центральні банки Польщі та Литви надаватимуть підтримку Національному банку України за низкою напрямків.

Зокрема за такими:

  • розвиток підходів до банківського нагляду у рамках SREP (процес наглядових перевірок та оцінки, Supervisory Review and Evaluation Process);
  • упровадження системи миттєвих платежів;
  • удосконалення стратегічного планування та управління процесами в центральному банку;
  • удосконалення процесу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва центрального банку.

"Twinning - це інструмент інституціональної розбудови Європейського Союзу. Суть полягає у співпраці та обміні досвідом між державними органами України та аналогічними інституціями держав-членів ЄС. Тематика проєктів - державне управління та наближення національного законодавства до стандартів ЄС.

Національний банк України вже залучався до проєкту Twinning. У 2009-2011 роках було успішно реалізовано проєкт "Посилення потенціалу Національного банку України через наближення до стандартів ЄС щодо діяльності центральних банків", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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