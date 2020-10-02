Компанії, які "забанили" на тендерах за змову, завдяки суду виграли на публічних закупівлях ще півмільярда

ТОВ "Хозхімсервіс" та ТОВ "Леман-Бетон" , між якими Антимонопольний комітет встановив змову та заборонив участь у тендерах, зупинили у суді рішення та "взяли" тендерів на майже 474,2 мільйона гривень, зокрема на об’єктах "Великого будівництва".

Про це повідомляють Наші Гроші з посиланням на "Лігу антитрасту"

4 травня відділення АМКУ Донецької області встановило порушення цих фірм на тендері "Полтавагазвидобування" - компанії змовились між собою та не конкурували, внаслідок чого державний контракт на загальну суму 70 млн грн. отримала фірма "Хозхімсервіс".

Серед доказів змови АМКУ зазначив, що компанії мали засновників та працівників які є родичами, здійснювали діяльність за одною адресою і з одних IP адрес, надавали один одному безвідсоткову фінансову допомогу тощо.

На порушників наклали штрафи на 680 тис грн, та заборонили брати участь в публічних закупівлях до 2023 року.

Однак, протягом цього строку компанії продовжували вигравати тендери, в тому числі оголошені в рамках програми "Велике будівництво".

Зокрема, 29 вересня Броварська міськрада замовила ТОВ "Хозхімсервіс" будівництво загальноосвітньої школи І ступеню по вул. Петлюри Симона (Черняховського), 17-б в м. Бровари на 238,28 млн грн.

Раніше Донецька ОДА уклала з "Хозхімсервіс" дві угоди щодо будівництва мостів: 26 серпня – на реконструкцію мосту через річку Кривий Торець смт. Щербинівка м. Торецьк на 12,9 млн грн., 25 травня – на капремонт об’єкту "Міст на км 1+654 автодороги С050116 Софіївка – Новополтавка на 10,35 млн грн.

Всього після прийняття рішення АМКУ про змову ТОВ "Хозхімсервіс" перемогло в процедурах на загальну суму більше 460 млн грн.; ТОВ "Леман-Бетон" – на 14,24 млн.грн.

Як пише "Ліга антитрасту", якщо на тендерах на загальну суму 145,41 млн грн. замовники просто неправомірно допускали "Хозхімсервіс" до закупівлі, то в тендерах на загальну суму 328,83 млн грн. компанії змогли прийняти участь завдяки ухвалі судді Господарського суду м. Києва Мандриченко О.В. від 14.07.2020 року про забезпечення позову шляхом зупинення дії рішення АМКУ про змову.

На зазначену ухвалу Донецьке обласне ТВ АМКУ подало апеляційну скаргу та Північний апеляційний господарський суд прийняв її до розгляду.

Всього "Леман-Бетон" разом з "Хозхімсервіс" розіграли 70 тендерів на загальну суму 402,83 млн грн.

Столичним "Хозхімсервісом" на чолі з Марком Олеговичем Кізіменком володіє його мати Алла Кізіменко, яка прописана в контрольованому українською владою м. Лиман Донецької області.

Чоловік Алли Кізіменко Олег Кізіменко колись очолював Управління капбудівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. Після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 році був звільнений.

У вересні 2018 року Олег Кізіменко був арештований у Херсоні за підозрою в державній зраді, а в грудні 2018 року – засуджений на п’ять років умовно за сепаратизм.

Засновником та керівником "Леман-Бетону" з Лиману Донецької обл. є прописаний в окупованому Донецьку Артем Сушков.

Він також очолює лиманське ОСББ "Слов’янська 7", чиїм засновником є Давід Олегович Кізіменко, ще один син власниці ТОВ "Хозхімсервіс" Алли Кізіменко.

Крім того, свого часу на зборах учасників "Леман-Бетону" була присутня Наталія Кізіменко.