Данський виробник меблів інвестує 11 мільйонів євро у завод на Рівненщині

Данський виробник м'яких меблів Hjort Knudsen планує створити філію у Рівненській області, збудувавши велике деревообробне підприємство - для цього інвестор планує вкласти 11 млн євро та створити 1000 робочих місць.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської ОДА.

Зазначається, що філія стане підрозділом Товариства "Об’єднана мода України": до нього входять аналогічні підприємства, які працюють у Львові, Почаєві, Великих Мостах і Бродах. Підприємства виробляють дизайнерській меблі, серед яких - дивани, м’які крісла тощо.

"Інвестор планує збудувати великий виробничий об'єкт на площах в 40 тисяч квадратних метрів. В планах - створити виробництво замкненого циклу з виготовленням продукції з доданою вартістю", - йдеться у повідомленні.

"Наша компанія - це сімейний бізнес, заснований близько 50 років тому. Спочатку виробництво було налагоджене у Польщі. В Україні це поки 4 філії, на яких працює 1300 працівників.

Ми вирішили розширюватися, з нетерпінням очікуємо на початок робіт на Рівненщині", - заявив директор ТОВ "Об’єднана мода України" Лаурсен Стін Леврінг.

В ОДА зазначили, що підготовка до старту цього інвестиційного проєкту тривала близько року.