У липні експорт української готової і консервованої риби збільшився на 11%

За даними Держстату, Україна протягом липня 2020 року поставила на зовнішні ринки 346 тонн готової і консервованої риби на 674,4 тис доларів - у грошові це на 67,4 тис доларів (11%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це повідомляє Держрибагентство, передає Урядовий портал.

Зазначається, що найбільшими покупцями готової і консервованої риби стали Молдова (150 тонн на 231,4 тис. доларів), США (41 тонна на 137,2 тис. доларів) та Азербайджан (66 тонн на 97,7 тис. дол.).

На частку цих країн припадає 69 % експортних поставок готової та консервованої риби. Також значні поставки здійснено до Латвії, Грузії, Німеччини та Казахстану.

У розрізі товарних позицій за липень поточного року найбільше експортували такої готової або консервованої риби (в абсолютному вимірі):

сардин, сардинели, кільки або шпротів – 236 тонн на 277,9 тис. дол.

оселедців – 28 тонн на 100 тис. дол.

скумбрії – 7,3 тонни на 17,9 тис. дол.

анчоусів – 5,4 тонни на 57,5 тис. дол.

Протягом січня-серпня 2020 року в Україні вироблено 1 326,3 тонни риби солоної (крім оселедців). Це на 19,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда