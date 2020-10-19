Укрзалізниця має невикористаний потенціал реалізації металобрухту – ЄБА

За оцінками ЄБА, "Укрзалізниця" потенційно може реалізовувати близько 300 тисяч тонн металобрухту на рік та отримувати додатковий річний дохід у сумі 1-1,5 млрд грн, але наразі цей потенціал не використовується повністю.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

За словами експертів асоціації, надто повільними темпами відбувається переробка вагонів, списаних на металобрухт та виключених з автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів.

"Наразі темпи утилізації складають 100-400 вагонів на місяць, що не відповідає потребам ринку, адже оптимальна кількість переробки може становити 800-1000 вагонів на місяць", - йдеться у повідомленні.

У ЄБА зазначили, що металобрухт - дефіцитна сировина для металургійної галузі України, і, враховуючи те, що УЗ є одним з найбільших утворювачів металобрухту, неефективний та непрогнозований процес його реалізації може призвести до збільшення дефіциту на ринку металобрухту.

"Компанії занепокоєні тим, що через невиконання Укрзалізницею планів з реалізації металобрухту в 2020 році компанія недоотримає значний обсяг коштів, необхідних для розвитку та здійснення інвестиційних програм.

До того ж, через низькі темпи утилізації металобрухту власними силами, Укрзалізниця витрачає додаткові кошти на його зберігання та охорону, а сам він під дією корозії та інших зовнішніх факторів втрачає свою цінність", - заявила менеджер Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації Дар'я Січкар.

Експерти ЄБА вважають, що пришвидшення темпів переробки металобрухту УЗ може відбуватися шляхом його продажу спеціалізованим металургійним підприємствам для подальшої переробки або шляхом залучення підрядних підприємств для переробки такого металобрухту на території Укрзалізниці.

Бізнес звернувся до прем'єра із проханням сприяти вирішенню проблемних питань реалізації та переробки металобрухту УЗ та, зокрема, надати доручення Укрзалізниці та Мінінфраструктури щодо прискорення темпів реалізації металобрухту.

Економічна правда